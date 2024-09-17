USD 1.7000
EUR 1.8912
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
О сети «Моссада» в Стамбуле
Новость дня
О сети «Моссада» в Стамбуле

Турция завтра узнает, как Швеция борется против РКК

21:27 191

Турция и Швеция проведут завтра, 17 сентября, первые консультации вокруг так называемого пакта о безопасности, заключенного двумя странами в целях утверждения со стороны Анкары заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Консультации состоятся в рамках визита в Анкару министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Швеция представит Анкаре дорожную карту

В рамках договоренности Стокгольм должен представить Турции «дорожную карту по борьбе с терроризмом».

Речь идет о дополнительным мерах в отношении Рабочей партии Курдистана (РКК) и ее сирийских ответвлений, а также других организаций.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и Стенергард обсудят и двусторонние отношения.

Швеция вступила в НАТО в марте. Анкара потребовала от Стокгольма «внести изменения в антитеррористические законы» и пресечь деятельность членов Рабочей партии Курдистана на территории Швеции.

Путин хочет войны
Путин хочет войны
21:38 48
Что будет с азербайджанским манатом в 2025 году?
Что будет с азербайджанским манатом в 2025 году?
21:04 1128
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
20:57 858
МИД Азербайджана пульнул по США
МИД Азербайджана пульнул по США официоз
20:32 2369
Азербайджан сокращает расходы на оборону и безопасность
Азербайджан сокращает расходы на оборону и безопасность
20:46 1482
Шойгу задержал Пезешкиана до отлета в США
Шойгу задержал Пезешкиана до отлета в США обновлено
20:15 3477
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси!
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси! главное на этот час
17:54 3243
Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается
Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается обновляется, что происходит?
21:34 8106
Калын о пути из Нахчывана в Европу
Калын о пути из Нахчывана в Европу громкое заявление главы турецкой разведки в Баку
16:43 4628
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
18:20 6026
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
13:55 9679

ЭТО ВАЖНО

Путин хочет войны
Путин хочет войны
21:38 48
Что будет с азербайджанским манатом в 2025 году?
Что будет с азербайджанским манатом в 2025 году?
21:04 1128
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
20:57 858
МИД Азербайджана пульнул по США
МИД Азербайджана пульнул по США официоз
20:32 2369
Азербайджан сокращает расходы на оборону и безопасность
Азербайджан сокращает расходы на оборону и безопасность
20:46 1482
Шойгу задержал Пезешкиана до отлета в США
Шойгу задержал Пезешкиана до отлета в США обновлено
20:15 3477
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси!
Пезешкиан намекает США: Оружие России продал Раиси! главное на этот час
17:54 3243
Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается
Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается обновляется, что происходит?
21:34 8106
Калын о пути из Нахчывана в Европу
Калын о пути из Нахчывана в Европу громкое заявление главы турецкой разведки в Баку
16:43 4628
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
Залужный был против вторжения в Курск: «Чувствовал, что это авантюра»
18:20 6026
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
Баку ответил на заявление Нидерландов о «захвате Карабаха»
13:55 9679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться