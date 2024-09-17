Турция завтра узнает, как Швеция борется против РКК
Турция и Швеция проведут завтра, 17 сентября, первые консультации вокруг так называемого пакта о безопасности, заключенного двумя странами в целях утверждения со стороны Анкары заявки Стокгольма на вступление в НАТО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
Консультации состоятся в рамках визита в Анкару министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.
В рамках договоренности Стокгольм должен представить Турции «дорожную карту по борьбе с терроризмом».
Речь идет о дополнительным мерах в отношении Рабочей партии Курдистана (РКК) и ее сирийских ответвлений, а также других организаций.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и Стенергард обсудят и двусторонние отношения.
Швеция вступила в НАТО в марте. Анкара потребовала от Стокгольма «внести изменения в антитеррористические законы» и пресечь деятельность членов Рабочей партии Курдистана на территории Швеции.