Турция завтра узнает, как Швеция борется против РКК

Турция и Швеция проведут завтра, 17 сентября, первые консультации вокруг так называемого пакта о безопасности, заключенного двумя странами в целях утверждения со стороны Анкары заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Консультации состоятся в рамках визита в Анкару министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.