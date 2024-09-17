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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Дональд Трамп услышал выстрелы

21:31 154

«Мы услышали четыре-пять выстрелов в воздух». Дональд Трамп прокомментировал вторую попытку покушения на его жизнь, выступая в прямом эфире в X (бывший Твиттер).

Кандидат в президенты от Республиканской партии рассказал, как он и его приятель Стив Виткофф «услышали выстрелы в воздух, наверное, четыре или пять».

Агенты, которые находились рядом с Трампом, «сразу поняли, что это пули, и схватили меня», вспоминал он.

«Мы сели в гольф-карты и поехали довольно быстро. Я был с агентом, он проделал фантастическую работу», — сказал Дональд Трамп.

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