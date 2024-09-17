Путин хочет войны

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Расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов российского бюджета. Об этом заявил президент Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства, где обсуждалась подготовка проекта казны на 2025 год и предстоящий 3-летний период.

По словам Путина, помимо «повышения обороноспособности» в перечень главных направлений бюджетных трат должны войти «интеграция» аннексированных регионов Украины, а также социальная поддержка граждан и «технологическое развитие отечественной экономики».

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме», — сказал Путин, обращаясь к министрам.

«Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы», — добавил он, имея в виду повышение налогов для граждан и бизнеса, которое в ближайшие 6 лет, по расчетам Минфина, принесет в казну 17 триллионов рублей.

В бюджет-2024 правительство заложило 10,8 трлн рублей военных расходов — на 60% больше, чем годом ранее, и втрое выше уровня довоенного 2021-го. На закупку оружия и содержание Вооруженных сил бюджет выделил 30% всех денег — рекордную долю со времен СССР.

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