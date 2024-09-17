Евреи взрывают карманы

Самая главная новость с Ближнего Востока – взрывающиеся пейджеры, которые калечат своих владельцев. Загадочным образом оказалось, что среди собственников большинство – члены «Хезболлы». По последним данным Минздрава Ливана ранены 2750 человек, восемь погибли в результате взрывов, 200 в критическом состоянии. Еще 14 человек, сообщают, были ранены в Сирии. Ни у кого нет сомнения, что за этой уникальной атакой на «целевую аудиторию» стоят спецслужбы Израиля. Пока сложно сказать, каким образом удалось добиться превращения пейджеров во взрывные устройства. The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся у членов «Хезболлы» пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни.

Один из экспертов в интервью Sky News Arabia предположил, что взрывы произошли из-за работы внедренного вируса, который заставляет программное обеспечение работать на очень высокой скорости, что приводит к перегреву и взрыву аккумулятора. В связи с этой атакой в Израиле вспомнили об одном из досадных провалов в работе израильской спецслужбы электронной разведки – подразделения 8200, которое входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля. Эта история произошла в феврале 1999 года. После атаки «Хезболлы» на штаб батальона Армии Южного Ливана в Джеззине, в сорока километрах к югу от Бейрута, рядом с брошенным автоматом Калашникова был обнаружен мобильный телефон. Израильские военные резонно посчитали, что он может содержать ценную информацию и передали его для дальнейшей работы в подразделение 8200.