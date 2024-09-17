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Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается
Новость дня
Повсюду взрывы пейджеров. Тысячи оторванных рук и гениталий! Израильская диверсия продолжается

Евреи взрывают карманы

комментарий по горячим следам
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
22:02 2425

Самая главная новость с Ближнего Востока – взрывающиеся пейджеры, которые калечат своих владельцев. Загадочным образом оказалось, что среди собственников большинство – члены «Хезболлы».

По последним данным Минздрава Ливана ранены 2750 человек, восемь погибли в результате взрывов, 200 в критическом состоянии. Еще 14 человек, сообщают, были ранены в Сирии. Ни у кого нет сомнения, что за этой уникальной атакой на «целевую аудиторию» стоят спецслужбы Израиля.

Пока сложно сказать, каким образом удалось добиться превращения пейджеров во взрывные устройства. The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся у членов «Хезболлы» пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни.

Самая главная новость с Ближнего Востока – взрывающиеся пейджеры, которые калечат своих владельцев

Один из экспертов в интервью Sky News Arabia предположил, что взрывы произошли из-за работы внедренного вируса, который заставляет программное обеспечение работать на очень высокой скорости, что приводит к перегреву и взрыву аккумулятора.

В связи с этой атакой в Израиле вспомнили об одном из досадных провалов в работе израильской спецслужбы электронной разведки – подразделения 8200, которое входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля.

Эта история произошла в феврале 1999 года. После атаки «Хезболлы» на штаб батальона Армии Южного Ливана в Джеззине, в сорока километрах к югу от Бейрута, рядом с брошенным автоматом Калашникова был обнаружен мобильный телефон. Израильские военные резонно посчитали, что он может содержать ценную информацию и передали его для дальнейшей работы в подразделение 8200.

Подразделение 8200 отомстило за унижение 25-летней давности

Там надеялись извлечь из него другие номера телефонов и прочие данные, которые бы позволили проникнуть в секреты «Хезболлы». Ради этого добытый трофей сложным путем попал прямо в главную лабораторию на центральной секретной базе подразделения 8200 в Израиле.

Когда специалисты приступили к работе, они попытались подсоединить разряженное устройство к аккумулятору, и в этот момент произошел взрыв. В результате двое офицеров израильской разведки получили ранения, один из них лишился руки. Это, кроме всего прочего, был чувствительный удар по самолюбию израильской разведки: противнику удалось произвести взрыв на одном из самых секретных объектов в стране.

Нынешняя массированная атака через пейджеры – совершенно уникальный случай использования технологий в борьбе с противником. И хотя радикальные исламисты и иранские прокси преуспели в последние годы с использованием в своих терактах несложной техники, израильских специалистов им не переплюнуть. А подразделение 8200 может считать себя отомщенным.

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