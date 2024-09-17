Пезешкиан успокоил Шойгу и Путина... общими фразами

Отношения между Тегераном и Москвой обязательно будут развиваться на постоянной основе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

"Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе", - приводятся слова иранского президента на его официальном сайте.

По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и РФ со стороны западных стран. "14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами", - подчеркнул глава исполнительной власти Ирана.

Иранский президент выразил надежду на то, что взаимодействие между Россией и Ираном будет плодотворным и в рамках БРИКС и ШОС.