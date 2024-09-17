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Акула оторвала ногу 30-летней туристке из Германии

22:33 1024

Туристка из Германии погибла при нападении акулы на Канарских островах, сообщило во вторник издание Bild.

"Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах", - пишет газета со ссылкой на испанские спасательные службы.

По данным издания, акула напала на 30-летнюю женщину к югу от острова Гран-Канария, в результате она потеряла ногу. Позже пострадавшая скончалась на борту спасательного вертолета.

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