Акула оторвала ногу 30-летней туристке из Германии

Туристка из Германии погибла при нападении акулы на Канарских островах, сообщило во вторник издание Bild.

"Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах", - пишет газета со ссылкой на испанские спасательные службы.

По данным издания, акула напала на 30-летнюю женщину к югу от острова Гран-Канария, в результате она потеряла ногу. Позже пострадавшая скончалась на борту спасательного вертолета.