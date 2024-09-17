Американский дипломат предупредил Ереван: «Готовьтесь к холодным зимам»

Экс-посол США в ОБСЕ и старший вице-президент фонда "Карнеги" Даниэль Байер, выступая на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США (о которых подробно сообщал haqqin.az), заявил, что Запад "намерен поддерживать Армению" в урегулировании отношений с соседями, однако этот процесс будет "болезненным".

Известный дипломат также добавил, что Москва "может попытаться сорвать эти усилия".

По его словам, Армения должна пройти долгий путь, чтобы избавиться от "зависимости" от Москвы и быть готовой к "нескольким холодным зимам". Конкретизировать это выражение Байер не стал, но заверил, что Вашингтон обеспечит длительную поддержку.