Раскол на Западе: как быть с Украиной?
Как пишет Bloomberg, накануне третьей зимы российско-украинской войны и отсутствия перспектив выхода из тупиковой ситуации среди союзников Украины произошел раскол: одни ищут способы дипломатического урегулирования, другие настаивают на усилении военной поддержки Украины.
Однако все страны в унисон подчеркивают, что окончательное решение будет принято самими властями Украины. «В рамках обсуждения стратегии на следующий год в некоторых странах стали более серьезно рассматривать варианты того, как может выглядеть переговорный путь к прекращению войны», - рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией.
По информации, Владимир Зеленский публично и в частных беседах исключает возможность сдачи территорий, Россия же не демонстрирует готовности отказаться от своих целей.
При этом базовым сценарием считается тот, при котором после инаугурации нового президента США в конце января 2025 г. война продолжится, а вероятность альтернативных сценариев не исключается, отмечает высокопоставленный чиновник США.
Некоторые чиновники начинают изучать возможности выхода из тупика с помощью дипломатии, тем более что в ряде стран угрозы Владимира Путина пойти на эскалацию в случае использования западных ракет для дальнобойных ударов по России рассматривают более серьезно. Другая группа стран выступает против переговоров в обозримом будущем и настаивает как на выдаче разрешений на такие удары, так и на более масштабных поставках оружия Украине.