Раскол на Западе: как быть с Украиной?

Как пишет Bloomberg, накануне третьей зимы российско-украинской войны и отсутствия перспектив выхода из тупиковой ситуации среди союзников Украины произошел раскол: одни ищут способы дипломатического урегулирования, другие настаивают на усилении военной поддержки Украины.

Однако все страны в унисон подчеркивают, что окончательное решение будет принято самими властями Украины. «В рамках обсуждения стратегии на следующий год в некоторых странах стали более серьезно рассматривать варианты того, как может выглядеть переговорный путь к прекращению войны», - рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией.

По информации, Владимир Зеленский публично и в частных беседах исключает возможность сдачи территорий, Россия же не демонстрирует готовности отказаться от своих целей.