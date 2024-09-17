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Администрация Байдена: «план Зеленского» реалистичный

00:02 529

Администрация Джо Байдена уже ознакомилась с предложенным Владимиром Зеленским планом по завершению войны в Украине и сочла его реалистичным, заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут сработать. И мы должны понять, как мы можем внести свой вклад в это, контактируя со всеми главами государств, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Поэтому мы надеемся добиться некоторого прогресса», — цитирует посла «Голос Америки».

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США всегда надеются найти путь к миру. Это цель, над которой Джо Байден трудился последние годы как в ситуации с Газой, так и с войной, развязанной Россией против Украины, добавила она.

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