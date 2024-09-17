Посол России в США: «Москва и Вашингтон сохранят двусторонние отношения»

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних отношений между двумя странами.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.