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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Посол России в США: «Москва и Вашингтон сохранят двусторонние отношения»

00:08 290

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних отношений между двумя странами.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.

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17 сентября 2024, 20:57 2438
МИД Азербайджана пульнул по США
МИД Азербайджана пульнул по США официоз
17 сентября 2024, 20:32 5657
Азербайджан сокращает расходы на оборону и безопасность
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17 сентября 2024, 20:46 3956
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