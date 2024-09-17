Бангладеш снова кипит
Сторонники оппозиции в Бангладеш - активисты Национальной партии Бангладеш (BNP) проводят акции протеста с требованием перехода к демократии и проведения выборов. Как сообщает Associated Press, временное правительство страны еще не определило сроки выборов.
Участники шествия собрались перед штаб-квартирой BNP в Дакке, скандируя лозунги с требованием проведения новых выборов. Временное правительство, возглавляемое нобелевским лауреатом Мохаммедом Юнусом, разработало программу реформ от формирования новой Избирательной комиссии до учреждения финансовых институтов. Однако основные политические партии, включая Национальную партию, которую возглавляет бывший премьер-министр Халеда Зия, требуют проведения новых выборов в ближайшее время.
Юнус возглавил правительство после того, как бывший премьер-министр Шейх Хасина покинула страну после массового восстания в прошлом месяце, положив конец 15-летнему пребыванию у власти. Протесты начались в июле и переросли в антиправительственное движение. С тех пор Хасина живет в Индии.
В своих недавних выступлениях Юнус не уточнил, когда состоятся новые общенациональные выборы, и заявил, что будет оставаться у власти до тех пор, пока этого захочет народ.