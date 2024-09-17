В аэропорту Кракова арестован знаменитый боксер Александр Усик. Украина протестует
Украина категорическим образом не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону мира. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с арестом знаменитого украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.
Как сообщает Insider, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации.
В аэропорту Кракова арестован абсолютный и неоднократный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик.
Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.
"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", – заявил он.
В сети уже появились видео с задержанием украинского боксера. Детали неизвестны.