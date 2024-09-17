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В аэропорту Кракова арестован знаменитый боксер Александр Усик. Украина протестует

обновлено
00:40 795

Украина категорическим образом не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону мира. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с арестом знаменитого украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.

Как сообщает Insider, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации.

Александр Усик

В аэропорту Кракова арестован абсолютный и неоднократный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик.

Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.

"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", – заявил он.

В сети уже появились видео с задержанием украинского боксера. Детали неизвестны.

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