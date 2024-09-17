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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Иран о массовом убийстве

00:32 621

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы устройств связи в Ливане террористическим актом и массовым убийством.

"Этот масштабный террористический акт, который на самом деле является своего рода массовым убийством, еще раз ясно доказывает, что израильский режим представляет угрозу для региональной и международной безопасности", - отмечается в заявлении Канани, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

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