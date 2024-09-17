Если падет Украина, следующая жертва - Молдова

Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдовы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник на конференции, посвященной проблемам расширения вмешательства России в регион.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина падет, Молдова станет следующей страной в очереди", - сказала Бербок, пишет Reuters.

Бербок посетила Кишинев для участия в Платформе партнерства с Молдовой вместе со своими коллегами из Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы.