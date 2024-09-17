Обидчик «Карабаха» проиграл 2:9 в 1-м туре Лиги чемпионов

Во вторник сыграны первые матчи основной стадии футбольной Лиги чемпионов, которая впервые проходит в абсолютно новом формате.

В первый день было сыграно шесть встреч. Загребское «Динамо», которое преградило путь в основную стадию «Карабаху», обыграв чемпионов Азербайджана в раунде плей-офф с общим счетом 5:0, стартовало выездным матчем с мюнхенской «Баварией».

Первый матч для хорватов получился, мягко говоря, провальным. Немцы победили со счетом 9:2!

В других играх первого дня зафиксированы следующие результаты: «Ювентус» (Италия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:1, «Янг Бойз» (Швейцария) - «Астон Вилла» (Англия) - 0:3, «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:3, «Реал» (Испания) - «Штутгарт» (Германия) - 3:1, «Спортинг» (Португалия) - «Лилль» (Франция) - 2:0.

В среду и в четверг состоятся еще по шесть матчей 1-го тура. В среду центральный матч дня - «Манчестер Сити» (Англия) - «Интер» (Италия).

Напомним, с этого сезона 36 команд участвуют в едином соревновании. Каждая команда проведет по восемь матчей - четыре дома и четыре в гостях.

По итогам 8 туров восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие 9-24 места, сыграют в стыковых матчах. Остальные команды завершат выступление в еврокубках.