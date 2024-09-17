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5 лет тюрьмы москвичу за одну фразу: «НАТО никого захватывать не собирается»

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Принявшего участие в уличном опросе жителя Москвы приговорили к 5 годам колонии за «фейки» об армии.

Москвича Юрия Коховца, принявшего участие в уличном опросе о войне в Украине, приговорили к пяти годам колонии за «фейки» об армии РФ, сообщает SotaVision из зала суда. До этого Останкинский суд Москвы, который рассматривал дело Коховца, назначил мужчине в качестве наказания пять лет исправительных работ.

Однако прокуратура решила обжаловать это решение и потребовала приговорить обвиняемого к реальному сроку.

Юрий Коховец

В последнем слове Коховец сказал, что летом 2022 года, когда он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода», ему было неизвестно о существовании статьи о «фейках». Также он не думал, что видео с ним опубликуют, а «если бы знал, то, наверное, не стал бы подходить и отвечать на вопросы».

Коховец назвал решение Останкинского суда Москвы «мудрым», а запрашиваемый прокуратурой срок — «несопоставимым с последствиями».

В уличном опросе журналисты «Радио Свобода» спрашивали жителей Москвы, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО». Коховец сказал, что НАТО «никого захватывать не собираются», а Россия «сама себе создала все проблемы». Также в ходе интервью Коховец отметил, что Россия «бомбит торговые центры» в Украине. В марте 2023 года в отношении Коховца возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про армию.

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