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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Пропагандист Соловьев попался на израильскую уловку

01:49 691

Российский телепропагандист Владимир Соловьев, комментируя беспрецедентную диверсию Израиля против проиранской прокси-армии («Хезболла»), опубликовал следующий текст: «Власти Ливана призывают население быстро прекратить использовать эти устройства и избавиться от них. По данным местных СМИ, ответственным за это нападение мог быть агент израильской разведки Махшир Кешер».

Некоторое время назад ряд израильских СМИ растиражировал «фейковую информацию» о бравом агенте Махшире Кешере. На иврите «махшир кешер» означает «средства общения»… Израильские журналисты намекнули на взорванные пейджеры.

К счастью для Соловьева, он не первый, кто попадается на уловки израильских СМИ. Зачастую жертвами информационной игры становились известные арабские и турецкие журналисты.

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