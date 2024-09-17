Российский телепропагандист Владимир Соловьев, комментируя беспрецедентную диверсию Израиля против проиранской прокси-армии («Хезболла»), опубликовал следующий текст: «Власти Ливана призывают население быстро прекратить использовать эти устройства и избавиться от них. По данным местных СМИ, ответственным за это нападение мог быть агент израильской разведки Махшир Кешер».

Некоторое время назад ряд израильских СМИ растиражировал «фейковую информацию» о бравом агенте Махшире Кешере. На иврите «махшир кешер» означает «средства общения»… Израильские журналисты намекнули на взорванные пейджеры.

К счастью для Соловьева, он не первый, кто попадается на уловки израильских СМИ. Зачастую жертвами информационной игры становились известные арабские и турецкие журналисты.