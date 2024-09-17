Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу

Как заявили источники в МИД Ирана аналитическому изданию Middle East Eye, базирующемуся в Лондоне, Исламская Республика считает позицию России по Зангезурскому коридору угрозой своим интересам и, в случае перекрытия ирано-армянской границы, готова применить военную силу. Источники в Тегеране уточняют, что заявление министра иностранных дел России Лаврова относительно Зангезурского коридора, сделанное 19 августа в Баку, было воспринято Исламской Республикой, как «стратегическая угроза» своим интересам. Посол России в Тегеране Алексей Дедов был вызван в МИД, где до его сведения была доведена обеспокоенность Тегерана. «Официально мы не называли это «вызовом посла», - пояснил Middle East Eye на условиях анонимности высокопоставленный источник в иранском внешнеполитическом ведомстве. - Но, проведя такую прямую встречу, мы четко просигнализировали Москве, что недовольны, и что их позиция противоречит нашей». Этот же источник подчеркнул, что правительство ИРИ последовательно и твердо придерживается позиции, в соответствии с которой Зангезурский коридор должен оставаться под контролем Еревана.

«В противном случае, мы потеряем границу с Арменией», — резюмировал источник. В данный момент между Москвой и Тегераном наблюдается беспрецедентная конфронтация по поводу сценария, предполагающего открытие транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном, и контроля России над ними. Все это происходит накануне октябрьского саммита БРИКС в Казани, в котором примет участие новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча президента ИРИ с его российским коллегой Владимиром Путиным. По словам источника в МИД Ирана, встреча Пезешкиана и Путина, скорее всего, будет «теплой». «Поскольку это будет их первая встреча, они, очевидно, сосредоточатся на соглашениях, а не на разногласиях, - сказал он. - Мы не хотим, чтобы наши отношения с Россией пострадали, поэтому тщательно управляем ими. Иногда мы принимаем просьбы Москвы, а иногда нет». Источник проиллюстрировал этот баланс следующим примером: «Несмотря на настойчивость Москвы, Тегеран отказался занять сторону России в международных организациях по таким вопросам, как Абхазия и Крым».

Отмечая неизменность позиции Тегерана по вопросу коридора, он сказал: «Как подчеркнул верховный лидер, наша граница с Арменией должна оставаться нетронутой, и любой коридор должен быть создан с учетом этого… Наша военная мощь будет развернута только в ответ на любую попытку разорвать границу Ирана с Арменией. Наши возможности на Кавказе обширны. У нас здесь есть историческое и культурное присутствие. Это наш регион». Источник Middle East Eye также сообщил, что на самом деле Тегеран поддерживает открытие транзитных путей в регионе и не возражает против установления транспортных связей между Азербайджаном и Нахчываном через Армению, но с одним условием – контроль над этими коммуникациями должен оставаться в руках Еревана. «Исламская Республика поддерживает разблокирование транзитных путей в регионе, - подчеркнул этот чиновник. – Но при твердом акценте на уважении территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции вовлеченных стран, а также с обеспечением взаимных интересов всех региональных государств. Что соответствует инициативе Армении «Перекресток мира». По словам источника, заявление, отправленное главой МИД России армянским официальным лицам, «…отражает эскалацию напряженности между Россией и Арменией, поскольку Ереван продолжает дистанцироваться от влияния России, а Москва, поднимая вопрос о коридоре, стремится сохранить свои позиции на Кавказе». Еще один анонимный источник лондонского издания, являющийся экспертом по внешней политике, связанным с МИД Ирана, предлагает в качестве альтернативы Зангезурскому коридору модернизацию Аразского коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном.