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Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу

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Фархад Мамедов
02:24 192

Как заявили источники в МИД Ирана аналитическому изданию Middle East Eye, базирующемуся в Лондоне, Исламская Республика считает позицию России по Зангезурскому коридору угрозой своим интересам и, в случае перекрытия ирано-армянской границы, готова применить военную силу.

Источники в Тегеране уточняют, что заявление министра иностранных дел России Лаврова относительно Зангезурского коридора, сделанное 19 августа в Баку, было воспринято Исламской Республикой, как «стратегическая угроза» своим интересам. Посол России в Тегеране Алексей Дедов был вызван в МИД, где до его сведения была доведена обеспокоенность Тегерана.

«Официально мы не называли это «вызовом посла», - пояснил Middle East Eye на условиях анонимности высокопоставленный источник в иранском внешнеполитическом ведомстве. - Но, проведя такую прямую встречу, мы четко просигнализировали Москве, что недовольны, и что их позиция противоречит нашей».

Этот же источник подчеркнул, что правительство ИРИ последовательно и твердо придерживается позиции, в соответствии с которой Зангезурский коридор должен оставаться под контролем Еревана.

Все зашло так далеко, что Алексея Дедова вызвали в МИД Ирана. Хотя этот вызов и назвали по-другому

«В противном случае, мы потеряем границу с Арменией», — резюмировал источник.

В данный момент между Москвой и Тегераном наблюдается беспрецедентная конфронтация по поводу сценария, предполагающего открытие транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном, и контроля России над ними. Все это происходит накануне октябрьского саммита БРИКС в Казани, в котором примет участие новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча президента ИРИ с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам источника в МИД Ирана, встреча Пезешкиана и Путина, скорее всего, будет «теплой».

«Поскольку это будет их первая встреча, они, очевидно, сосредоточатся на соглашениях, а не на разногласиях, - сказал он. - Мы не хотим, чтобы наши отношения с Россией пострадали, поэтому тщательно управляем ими. Иногда мы принимаем просьбы Москвы, а иногда нет».

Источник проиллюстрировал этот баланс следующим примером: «Несмотря на настойчивость Москвы, Тегеран отказался занять сторону России в международных организациях по таким вопросам, как Абхазия и Крым».

Но Пезешкиан все же собирается к Путину

Отмечая неизменность позиции Тегерана по вопросу коридора, он сказал: «Как подчеркнул верховный лидер, наша граница с Арменией должна оставаться нетронутой, и любой коридор должен быть создан с учетом этого… Наша военная мощь будет развернута только в ответ на любую попытку разорвать границу Ирана с Арменией. Наши возможности на Кавказе обширны. У нас здесь есть историческое и культурное присутствие. Это наш регион».

Источник Middle East Eye также сообщил, что на самом деле Тегеран поддерживает открытие транзитных путей в регионе и не возражает против установления транспортных связей между Азербайджаном и Нахчываном через Армению, но с одним условием – контроль над этими коммуникациями должен оставаться в руках Еревана.

«Исламская Республика поддерживает разблокирование транзитных путей в регионе, - подчеркнул этот чиновник. – Но при твердом акценте на уважении территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции вовлеченных стран, а также с обеспечением взаимных интересов всех региональных государств. Что соответствует инициативе Армении «Перекресток мира».

По словам источника, заявление, отправленное главой МИД России армянским официальным лицам, «…отражает эскалацию напряженности между Россией и Арменией, поскольку Ереван продолжает дистанцироваться от влияния России, а Москва, поднимая вопрос о коридоре, стремится сохранить свои позиции на Кавказе».

Еще один анонимный источник лондонского издания, являющийся экспертом по внешней политике, связанным с МИД Ирана, предлагает в качестве альтернативы Зангезурскому коридору модернизацию Аразского коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном.

Схватка за Зангезурский коридор продолжается

«После того, как Азербайджан в ходе войны 2020 года вернул себе у Армении оккупированные территории, этот маршрут был сокращен, - отметил эксперт. - Однако в ответ на новые обстоятельства Иран начал модернизацию, улучшение и расширение дороги. Модернизируя Аразский коридор, Иран предполагает, что не только Азербайджан, но и другие страны смогут использовать данный маршрут. Потенциально Аразский коридор может стать частью более широкого Восточно-Западного, или Срединного коридора, который начинается в России и Китае, проходит через Центральную Азию, Кавказ, Иран и Турцию и простирается вплоть до Восточной Европы и Великобритании».

Эксперт добавил, что противостояние Тегерана Зангезурскому коридору связано с тревогой по поводу возможного усиления влияния Израиля и Запада в непосредственной близости от иранских границ, а также с предполагаемым укреплением тюркского мира. И утверждает, что в данном контексте интересы России все больше расходятся с интересами Исламской Республики.

«Стремление России и Китая получить доступ к природным ресурсам и финансовым рынкам в Персидском заливе привело к тому, что они поддержали ОАЭ в их споре с Ираном по поводу трех островов в Персидском заливе, - напомнил эксперт. - Москва также стремится ограничить доступ Тегерана к европейским рынкам нефти и газа, от которых Иран был отстранен после вторжения России в Украину».

По словам эксперта, конфликт с Западом привел к тому, что Россия теперь зависит от безопасных маршрутов через Южный Кавказ, а ее интерес к контролю над армянской провинцией Сюник (Зангезур - ред.)  усиливает стратегическое соперничество Москвы с Тегераном.

«США и НАТО стремятся расширить свое влияние в регионе в то время, как Россия, пытаясь противостоять присутствию НАТО, непреднамеренно способствует достижению целей Североатлантического альянса, - отметил источник Middle East Eye. - Основная цель Ирана — не допустить никаких сдвигов в геополитическом ландшафте региона. Но, учитывая тесные отношения с Россией, Иран должен действовать очень осторожно».

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