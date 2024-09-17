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А Ким Чен Ын запустил ракету за экономическую зону Японии

02:35 340

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, она упала через некоторое время после запуска. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

"По данным Минобороны, предположительно, баллистическая ракета, запущенная ранее из Северной Кореи, уже упала", - говорится в сообщении ведомства.

Запуск был осуществлен в восточном направлении. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, отмечает телеканал NHK.

Береговая охрана также выпустила предупреждение для морских судов с требованием остерегаться обломков ракеты в море и оперативно сообщать о них в случае обнаружения.

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