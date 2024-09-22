Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов

Казалось бы, совсем недавно haqqin.az сообщал, что азербайджанская группа компаний логистики и грузоперевозок «166» всего за 12 дней обеспечила доставку в Баку первых контейнеров из китайского города Сиань. Но вот проходит всего два месяца, и мы получаем сообщение о новых успехах азербайджанской компании. Дело в том, что Сиань, являющийся крупным железнодорожным узлом, расположен в центре Китая на значительном расстоянии от морских портов, в которых, собственно, и сосредоточены основные грузовые потоки второй экономики мира. Именно поэтому компания «166» приобрела на железнодорожной станции в Сиани новый офис и большой склад. Выбор, безусловно, стратегически верный. Но для более эффективной работы компании необходимо было обеспечить оперативную доставку контейнерных грузов из морских портов КНР в железнодорожный узел Сиани и уже затем переправлять их в Баку.

Здесь следует отметить, что в последнее время в железнодорожных перевозках на территории Китая наблюдаются частые задержки. Причина на поверхности - слишком много грузов разных назначений ждут на территории КНР своей очереди, чтобы продолжить путь по стальным или автомобильным магистралям в разные концы Китая и за его пределы. По существу, азербайджанская компания должна была заключать контракты с китайскими логистическими компаниями, чтобы те доставляли грузы в Сиань и в другой железнодорожный узел, Иу (Yivi), на территории которого «166» тоже в сжатые сроки освоила прием грузов из ближайшего и наиболее крупного китайского порта в Гуанчжоу. Но логистические услуги — это и есть та работа, которую «166» давно выполняет в Азербайджане причем на высоком уровне. А потому руководство компании задалось вопросом: а нельзя ли самим выполнить в КНР эту работу, чтобы избежать посредников и сэкономить время?

И поскольку «166» время между конструктивной идеей и ее реализацией, как правило, сжато до предела, в Китае уже появилось 20 автомобилей азербайджанской компании для обеспечения доставки контейнеров в Сиань и Иу из Гуанчжоу и других портов. На данный момент в китайском «филиале» компании «166» трудятся 45 работников, планирующих довести до конца года количество транспортируемых контейнеровозов до четырехсот. Какой при этом грузооборот предполагает обеспечить азербайджанская компания, остается только догадываться. В результате, компания «166» оперативно и, самое главное, значительно дешевле доставляет грузы из Китая в Азербайджан, одновременно способствуя оперативной разгрузке дорог и складов. Сегодня время грузов в пути занимает у «166», как правило, 12-14 дней, и лишь изредка этот срок растягивается из-за загруженности дорог на 15-19 дней. Причем связано это не с самой компанией, а с бюрократическим препонами в Алятской СЭЗ и железнодорожной станции Апшерон, которые там объясняют приоритетностью транзитных грузов. Однако в целом этот вопрос в ближайшие дни решится, о чем общественность будет оповещена.

На сегодняшний день стоимость перевозки составляет 166 долларов за каждый фут объема. Собственно, именно этот факт и основой нового логотипа компании «Из Китая в Азербайджан - со «166» за $166». На вопрос haqqin.az, как компании удается так оперативно и качественно реализовывать столь масштабные международные проекты, ее учредитель и исполнительный директор Агиль Зейналов ответил: «Знаете, встречи и переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином, можно сказать, вывели нас на ровный асфальт. Сегодня перед азербайджанскими и китайскими предпринимателями распахнули двери в обеих странах, отпали вопросы, которые еще недавно казались неразрешимыми. Вот и в совместной декларации об установлении стратегического партнерства между КНР и Азербайджанской Республикой, принятой недавно в рамках саммита ШОС в Астане, выражена готовность двух стран углублять практическое сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также ускорить процесс подписания соглашения между правительствами Азербайджана и Китая о развитии международных мультимодальных перевозок. Для нашей компании такое соглашение открывает принципиально новые горизонты». По словам Агиля Зейналова, обе страны поддерживают усилия друг друга в решении вопросов обеспечения безопасности и бесперебойной работы международных транспортных коридоров, проходящих через их территории, и в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений создают благоприятные условия для транзитных перевозок.

Помимо этого, Пекин уже заявил о готовности активно участвовать в строительстве и использовании Транскаспийского международного транспортного коридора (то есть, Срединного коридора – ред.) «Да, главы наших государств, практически, решили все основные вопросы, которые частному бизнесу были бы не по плечу, - подчеркнул Зейналов. - К тому же, речь идет не только о грузоперевозках, а о бизнесе в целом. Как вы, наверное, знаете, Баку уже объявил о безвизовом режиме для граждан Китая, а в скором времени аналогичный шаг Пекина ожидается в отношении граждан Азербайджана. В таких условиях предприниматели чувствуют себя, как рыба в воде. Согласитесь, легко и приятно работать, когда нет бюрократических препон, когда отсутствуют проверки на каждом пограничном КПП, а сами перевозки осуществляются по принципу «единого окна» с единым таможенным тарифом. В целом китайский рынок хорошо освоен азербайджанским бизнесом, за что следует поблагодарить наши государственные структуры. Признаюсь, я был приятно удивлен, узнав, каким высоким авторитетом пользуется в Китае министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и его команда. При их поддержке легко решаются все проблемы, связанные с оперативной и безопасной доставкой груза из одной страны в другую».