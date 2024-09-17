Новые подробности взрыва пейджеров в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант связывался с шефом Пентагона Ллойдом Остином перед взрывами пейджеров, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Движение «Хезболла» после инцидента со взорвавшимися пейджерами заявило, что последует «жесткий ответ» Израилю за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».

*** 10:05 Раненный в результате взрыва пейджера посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял глаз, сообщает газета The New York Times. По словам источников в Корпусе стражей исламской революции, второй глаз иранского дипломата также сильно поврежден. Уточняется, что посла переведут на лечение в Тегеран. В Иране уже назвали взрывы пейджеров в Ливане «геноцидом», возложив ответственность за это на Израиль. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани. «Это свидетельство геноцида. Израиль снова ставит под угрозу мир и безопасность в регионе. Это требует срочных международных действий», - отметил он. Число пострадавших от взрывов пейджеров в Ливане превысило 4 тысячи человек, 11 погибли, сообщил Минздрав страны. В Ливане пока не выяснили, почему произошла одновременная детонация десятков устройств связи.

Reuters со ссылкой на источники передает, что израильская разведка «Моссад» якобы могла заложить взрывчатку в 5 тыс. заказанных «Хезболлой» пейджеров, произведенных на Тайване. По словам источника агентства в ливанских силах безопасности, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo. В самой компании опровергли Reuters эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать ее бренд. Об этом же заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан. Тайваньская Gold Apollo заявила, что пейджеры были произведены не ею, а компанией под названием BAC, которая имеет лицензию на использование ее бренда. «Продукт был не наш. Дело только в том, что на нем был наш бренд», - прокомментировал основатель и президент Gold Apollo. Высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности сообщил Reuters, что «Хезболла» заказала 5 тыс. пейджеров, которые были ввезены в страну еще в начале этого года. При этом модель пейджеров AR-924 производилась и продавалась компанией BAC. Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924: они способны принимать и отображать текстовые сообщения по беспроводной связи. Совершать телефонные звонки с такого устройства нельзя. Источники сказали агентству, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.