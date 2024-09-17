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В Азербайджане запускается IT-академия на базе Кремниевой долины

10:12 1161

NEQSOL Academy в партнерстве с Фондом развития образования и Technology SNI объявляет о создании Peerstack Academy — нового и революционного проекта в сфере IT-образования, который будет предоставлять инновационные программы в Азербайджане на основе модели peer-to-peer.

Peerstack Academy предлагает методику обучения, основанную на совместной работе участников с использованием всемирно известной платформы Qwasar Silicon Valley. Такой подход позволит студентам развивать навыки командной работы и взаимодействия для успешного освоения учебной программы.

Qwasar Silicon Valley является одной из ведущих компаний Северной Америки в сфере IT-образования. Команда, стоящая за этим проектом, уже обучила свыше 25 000 участников по всему миру. Основатель Qwasar Silicon Valley, Кваме Ямгнане, также был сооснователем школы программирования 42 school, которая получила международное признание за свои инновационные методики в области IT-обучения. Опираясь на богатый опыт и успешные результаты 42 school, Кваме и его команда внедрили проверенные методологии в Qwasar Silicon Valley, делая обучение еще более эффективным.

NEQSOL Academy будет поддерживать участников, спонсируя большую часть стоимости обучения. На первом этапе программа будет доступна для 250 участников, а занятия пройдут в новом кампусе, расположенном в одном из корпусов Азербайджанского Технического Университета.

Не упустите уникальный шанс получить стипендию от NEQSOL Academy! Подайте заявку сейчас, чтобы начать обучение в Peerstack Academy и стать частью будущего IT-образования.

Для получения дополнительной информации о Peerstack Academy следите за официальным сайтом peerstack.tech и нашими страницами в социальных сетях (facebook.com/peerstack.techinstagram.com/peerstack.tech и linkedin.com/company/peerstack-academy/).

NEQSOL Holding - это международная группа компаний, в которой работают более 12 000 сотрудников в 11 странах в таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии. NEQSOL Academy выступает в качестве цифровой образовательной платформы, предлагая онлайн-контент международно признанных учебных заведений для сотрудников и ключевых партнеров NEQSOL Holding. 

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