Маск разработал устройство: оно позволит видеть даже слепым от рождения

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink разработал экспериментальный зрительный имплант Blindsight, который позволит видеть даже тем, кто родился слепым.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. Если часть мозга, отвечающая за зрение, не будет повреждена, это даст возможность видеть даже тем, кто родился слепым", - написал Маск на своей странице в соцсети X.

В свою очередь, команда Neuralink сообщила на своей странице в социальной сети X, что имплант Blindsight одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Это открывает путь к тестированию устройства на людях. Компания уже принимает заявки от потенциальных пациентов.

Маск добавил, что качество изображения поначалу будет низким, как у графики игровых платформ Atari, но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет фиксировать длину волны света.