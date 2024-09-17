Зарубежные дипломаты в Кельбаджаре
Началась поездка представителей посольств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, руководящего состава международных организаций и военных атташе в Кельбаджар.
АзерТАдж передает, что делегацию сопровождает помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. В ходе визита иностранные гости посетят Суговушанское и Сарсангское водохранилища, гидроэлектростанции «Юхары Венг», вновь построенные в Кельбаджаре жилые здания, среднюю школу, завод минеральных вод «Истису», а также другие территории.
Поездки представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики организуются регулярно.