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Зарубежные дипломаты в Кельбаджаре

10:34 670

Началась поездка представителей посольств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, руководящего состава международных организаций и военных атташе в Кельбаджар.

АзерТАдж передает, что делегацию сопровождает помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. В ходе визита иностранные гости посетят Суговушанское и Сарсангское водохранилища, гидроэлектростанции «Юхары Венг», вновь построенные в Кельбаджаре жилые здания, среднюю школу, завод минеральных вод «Истису», а также другие территории.

Поездки представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики организуются регулярно.

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