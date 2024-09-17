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Кёльн потряс новый взрыв

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Очередной взрыв произошел в центре Кёльна (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), один человек получил легкие травмы. Это произошло спустя два дня после аналогичного инцидента, сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 05:00 среды. Взрыв раздался у магазина одежды, на фотографиях с места событий видно, что взрывной волной выбито одно из стекол. В магазине также возникло возгорание, которое было потушено прибывшими на место пожарными.

Полиция Кёльна сообщила, что правоохранители также прибыли к месту взрыва, оно оцеплено, горожан просят использовать объездные пути при передвижении по городу.

Инцидент произошел в паре сотен метров от клуба Vanity Club Cologne, где почти ровно за двое суток до этого также произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Во вторник полиция Кёльна опубликовала фотографию предполагаемого правонарушителя, подложившего взрывчатку. Связаны ли два инцидента друг с другом, пока не ясно, но местные СМИ подчеркивают, что обстоятельств обоих происшествий крайне схожи, что усиливает подозрения о причастности к ним организованных преступных группировок.

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