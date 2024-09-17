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Практический учебный курс «Азерэнержи» по «зеленой энергетике» в Кельбаджаре

фото; видео
10:53 239

При взгляде на историю электроэнергетики страны, особенно за последние 3-4 года, становится очевидным масштаб и значимость проведенной работы. Конечно, такие достижения требуют усилий и труда, и эти работы реализованы благодаря сотням местных кадров и специалистов, которые посвятили себя развитию электрической энергии. Для повышения уровня образования и профессионализма сотрудников, успешно реализующих как внутренние, так и международные проекты, ОАО «Азерэнержи» провело очередной практический учебный курс по «зеленой энергетике».

Энергетики, мобилизованные для обеспечения электричества в Кельбаджаре, несмотря на сложный рельеф и погодные условия, теперь проходят более тщательную подготовку посредством курсов. На днях сертификаты получили 26 из 35 специалистов, работающих на малых гидроэлектростанциях «Союгбулаг», «Чыраг-1», «Чыраг-2», «Мейдан», «Кельбаджар-1», «Гамышлы» компании «Зеленая энергия» в Кельбаджаре.

Стоит отметить, что в освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура «Азерэнержи» построила и ввела в эксплуатацию около 45 гидроэлектростанций и подстанций, где основную часть рабочих составляют местные жители.

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