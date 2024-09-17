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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Сенсационные заявления Пашиняна

обновлено 11:35
11:35 2560

Армения стремится диверсифицировать свои экономические отношения, развивая сотрудничество с ЕС и США, но речь идет именно о дополнении, а не замене (партнеров). Диверсификация - это постепенный процесс, который требует времени, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если Армения увидит малейшую возможность вступить в ЕС и поймет, что может управлять связанными с этим потенциальными рисками, то непременно воспользуется этим шансом», - сказал он.

*** 10:58

ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении на Всеармянском форуме.

«Армения заморозила участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики», - заявил Пашинян. Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, подчеркнул армянский премьер, добавив, что Ереван не намерен разрывать экономические связи ни с Россией, ни с ЕАЭС.

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