Сенсационные заявления Пашиняна
Армения стремится диверсифицировать свои экономические отношения, развивая сотрудничество с ЕС и США, но речь идет именно о дополнении, а не замене (партнеров). Диверсификация - это постепенный процесс, который требует времени, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Если Армения увидит малейшую возможность вступить в ЕС и поймет, что может управлять связанными с этим потенциальными рисками, то непременно воспользуется этим шансом», - сказал он.
*** 10:58
ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении на Всеармянском форуме.
«Армения заморозила участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики», - заявил Пашинян. Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, подчеркнул армянский премьер, добавив, что Ереван не намерен разрывать экономические связи ни с Россией, ни с ЕАЭС.