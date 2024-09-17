Сенсационные заявления Пашиняна

Армения стремится диверсифицировать свои экономические отношения, развивая сотрудничество с ЕС и США, но речь идет именно о дополнении, а не замене (партнеров). Диверсификация - это постепенный процесс, который требует времени, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если Армения увидит малейшую возможность вступить в ЕС и поймет, что может управлять связанными с этим потенциальными рисками, то непременно воспользуется этим шансом», - сказал он.