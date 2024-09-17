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Турецкие банки блокируют платежи из России в Европу

10:55 487

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, рассказали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников.

По их словам, в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран, стали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.

Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию появились снова. Европейские банки время от времени стали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник издания подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.

Ужесточение со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей, говорит источник «Ведомостей». По его словам, даже предоставление банку дополнительных документов по поставке не решает проблему.

При этом турецкий госбанк Emlak Katılım, формально не проводящий транзитные платежи, на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, рассказал источник «Ведомостей». Он не назвал размер комиссии, но отметил, что позволить ее себе могут только крупные компании.

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