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О новой попытке захвата власти в Армении

армянские СМИ
11:07 1163

Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную группу, планировавшую захват власти в Армении.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе активных оперативных действий было проведено порядка 30 обысков, в результате допросов собраны доказательства о том, что семеро граждан вместе с другими лицами, личность которых пока не установлена, готовились к силовому захвату власти.

Следствие утверждает, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти в Армении подозреваемые завербовали за вознаграждение в размере около 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении, а также армян из Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Однако затем выяснилось, что цель организаторов группы не военная подготовка, а захват власти в Армении. Часть завербованных отказалась от участия в перевороте и вернулась в Армению.

«После около трех десятков обысков и допросов были получены данные о том, что граждане Армении С.Г, А.Е., А.Г., а также бывшие жители Нагорного Карабаха А.М.и А.С. С., по предварительному сговору с другими лицами, их личности следствие пока не выяснило, готовили условия для насильственного захвата власти в Армении», - говорится в сообщении СК.

Уголовное преследование инициировано в отношении 7 лиц, трое из них арестованы, в отношении 4 объявлен розыск.

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