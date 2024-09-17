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Трамп назвал выгодным сотрудничество с Россией

11:10 333

Соединенным Штатам не следует отказываться от сотрудничества с Россией и Китаем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Вести дела с Китаем - это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых. Мы можем отлично вести дела, и все будут счастливы», - сказал он во вторник, выступая перед сторонниками в городе Флинте (штат Мичиган).

Трамп добавил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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