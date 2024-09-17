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Визит Макрона в Ереван становится туманным

Армянские СМИ
11:12 555

Перспектива визита президента Франции Эммануэля Макрона в День независимости Армении стала еще более туманной вчера, когда стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян приглашен на 19-ый саммит Франкофонии, который пройдет 4-5 октября. Об этом пишет газета «Грапарак», развивая тему.

«Визит министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне в Армению и приглашение Пашиняна создают впечатление, что Макрон в Армению не приедет. Напомним, что 1 июня 2021 года Пашинян в Париже заявил, что 21 сентября «ждет Макрона в Ереване». Однако визит последнего не состоялся.

Недавно также распространилась информация о том, что Макрон приедет 21 сентября этого года, провластная пропагандистская машина попыталась представить это как поддержку Макрона властям Армении. Даже на Площади Франции начали вести работы по благоустройству», – отмечает издание.

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