За что СГБ арестовала Эльшана Гусейнова?

Как сообщает корреспондент haqqin.az, согласно оглашенному в ходе процесса обвинительному заключению, Гусейнов пытался убить двух человек, а также покушался на жизнь общественного деятеля. Основной целью мужчины стал ахунд мечети «Мешеди Дадаш» Али Шарбатов.

Так, 30 декабря 2023 года 41-летний Гусейнов пытался силой проникнуть в комнату имама с намерением убить последнего. Служитель мечети Расул Гасанли попытался остановить преступника и получил несколько ударов ножом. Раненого доставили в больницу, а Гусейнова арестовали.

В ходе заседания подсудимый заявил, что понимает суть предъявленных ему обвинений, но не принимает их. Гусейнов выразил уверенность, что был назначен «посланником Аллаха на земле» и что некие высшие силы приказали ему отправиться в вышеупомянутую мечеть и поговорить с ее ахундом. Однако на такую встречу Гусейнова пускать не хотели. По его словам, продолжалось это несколько месяцев. Чтобы достичь своей цели, мужчина прибегнул к насилию.

Судья же отметил, что если обвинения будут доказаны, подсудимому может быть назначено наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Судебное заседание продолжится 8 октября.

Эльшaн Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса.