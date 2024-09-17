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McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ обеспечили школьными принадлежностями всех первоклассников из семей шехидов

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11:28 140

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) оказали поддержку 6-7-летним детям шехидов, которые в этом году пошли в первый класс, закупив и доставив комплекты школьных принадлежностей по всем регионам страны.

170 детей шехидов по всей территории Азербайджана получили комплекты школьных принадлежностей в преддверии нового учебного года. Школьные принадлежности были доставлены во все регионы.

Напомним, что в феврале 2024 года между Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и ЗАО McDonald’s Azərbaycan был подписан меморандум о взаимопонимании.

Подписанный меморандум определяет рамки сотрудничества McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ для создания и развития взаимовыгодных, долгосрочных и эффективных отношений в целях осуществления проектов в рамках корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, направленных на поддержку детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

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