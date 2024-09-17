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Столтенберг высмеял красные линии Путина

11:30 326

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в заявлениях Владимира Путина о том, что удары западным оружием вглубь России могут стать красной линией, после которой альянс окажется в состоянии войны с РФ. Столтенберг назвал это фейком, как и многие другие угрозы российского президента.

Он напомнил, что ранее Путин не раз говорил о красных линиях, но после их пересечения никакой реакции со стороны Москвы не последовало. «Он не решился на это, потому что понимает: НАТО — самый мощный военный альянс в мире. Кроме того, в России осознают, что ядерная война не может быть выиграна и участие в ней неприемлемо. Мы неоднократно доносили это до Путина», - подчеркнул Столтенберг в интервью The Times.

Генсек НАТО отметил, что Путин сейчас пытается объединить вокруг войны в Украине авторитарные государства, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, но Москва при этом становится все более зависимой от Пекина. Ведущую роль в альянсе упомянутых стран играет именно Китай, который также является главным пособником Кремля, добавил Столтенберг.

Он напомнил, что именно Китай активно поддерживает российскую военную экономику, поставляя в том числе микроэлектронику и микропроцессоры, которые используются для производства ракет и бомб, применяемых в Украине.

Столтенберг добавил, что Россия в обмен на помощь Китая делится с ним технологиями, однако не стал уточнять, о каких именно технологиях идет речь.

Генсек также поддержал позицию Великобритании и Франции, которые выступают за одобрение ударов вглубь России западным оружием. «Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать оружие против законных целей на территории России. Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты и беспилотники России, не становясь при этом прямой стороной конфликта», - пояснил он.

12 сентября Путин заявил, что удары дальнобойным западным оружием вглубь российской территории «означали бы войну НАТО и США против России». Осведомленные источники The Times утверждают, что Вашингтон пока не планирует разрешать Украине использовать американские ракеты ATACMS для таких атак. Вместе с тем ожидается, что на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 22–23 сентября США дадут согласие на использование дальнобойных британских ракет для ударов вглубь РФ.

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