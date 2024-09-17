Western Union теперь доступна в Yelo Bank

Еще одна возможность порадовать близких, живущих за границей! Теперь клиенты Yelo Bank могут отправлять и получать деньги за рубеж с помощью международной системы денежных переводов Western Union.

Western Union с более чем 500 000 пунктов в 200 странах мира является крупнейшей системой денежных переводов в мире. Процесс перевода очень простой и занимает не более 5 минут. Тарифная ставка на переводы начинается от 0,75% от суммы перевода в зависимости от страны назначения и суммы. Обратите внимание, что переводы через Western Union осуществляются только в долларах США (USD).

Подробнее о Western Union: https://bit.ly/wstrnun

Кроме того, вы можете использовать приложение Yelo для международных денежных переводов. В приложении вы сможете легко и безопасно перевести деньги другому лицу по номеру карты или мобильному телефону за считанные секунды. Средства мгновенно зачисляются на счет получателя.

Скачайте приложение Yelo, чтобы воспользоваться этими и другими функциями: http://bit.ly/ylmbltb

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/money-transfers/western-union/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

Yelo Bank – яркий банкинг!