Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
17 сентября 2024 года состоялась пресс-конференция по Индексу развития электронного правительства (EGDI) ООН, на которой было объявлено о значительных достижениях Азербайджана в развитии цифрового правительства.
По сравнению с 2022 годом Азербайджан поднялся на 9 позиций и занял 74-е место среди 193 стран. В итоговом рейтинге Азербайджан набрал 0.7607 балла по шкале от 0 до 1, что является историческим показателем для страны. Таким образом, Азербайджан впервые вошел в категорию «Очень высокий EGDI» - самую высокую категорию индекса.
В ходе пресс-конференции руководитель отдела цифрового правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA) Винченцо Акуаро подчеркнул, что успехи Азербайджана значительно способствуют повышению региональных показателей: «Азербайджан наряду с некоторыми другими странами Центральной Азии способствует повышению общих показателей региона. Азербайджан действительно добился значительного прогресса в сфере цифровой трансформации, а также в области национального развития. Это одна из стран, которая достигла выдающихся успехов в данной сфере».
На укрепление позиций Азербайджана в рейтинге, особенно за последние два года, повлияла реализация Стратегии цифрового развития, скоординированная работа государственных органов, обмен опытом с международными экспертами, а также внедрение различных цифровых решений для электронного правительства. Особый вклад внесла инициатива «Онлайн Азербайджан», реализованная в масштабе всей страны.
September 18, 2024