Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»

17 сентября 2024 года состоялась пресс-конференция по Индексу развития электронного правительства (EGDI) ООН, на которой было объявлено о значительных достижениях Азербайджана в развитии цифрового правительства.

По сравнению с 2022 годом Азербайджан поднялся на 9 позиций и занял 74-е место среди 193 стран. В итоговом рейтинге Азербайджан набрал 0.7607 балла по шкале от 0 до 1, что является историческим показателем для страны. Таким образом, Азербайджан впервые вошел в категорию «Очень высокий EGDI» - самую высокую категорию индекса.