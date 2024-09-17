Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год

Пожар на складах возле города Торопец Тверской области продолжается, пишут близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Напомним, 107-й арсенал ГРАУ ночью был атакован беспилотниками. Поступает все больше информации от наших источников. Сейчас разворачивается эвакуация населения, есть угроза распространения пожара и большого разлета осколков снарядов.

По уточненным данным, на складе находились ракеты для РСЗО и С-300, мины для минометов, небольшая часть снарядов для артиллерии 152-мм и около десятка единиц гиперзвуковых ракет Кинжал.

Собеседники предполагают, что именно детонация Кинжалов в сумме с другими ракетами привела к небольшому землетрясению. Почему Кинжалы привезли на этот арсенал и хранили вместе с другими снарядами - вопрос не к нам. Собеседники отмечают, что последние Кинжалы привезли не более недели назад. Допускается, что информацию врагу мог передать крот из числа военных или местных жителей. В Тверскую область выехала проверка Минобороны.

У нас будет всего два вывода из этой истории. Вероятно, нужно даже не сажать, а расстреливать. В духе Великой Отечественной - по законам военного времени.

Мы намеренно раскрываем эти данные, чтобы виновные за неправильно хранение снарядов и ракет были наказаны. И да, пора прекращать врать о «падении обломков». Сколько еще власти будут говорить, что «все дроны были сбиты» и паралельно проводить эвакуацию из-за взрывов на складах? Пора с этим заканчивать», - говорится в сообщении.

Для атаки склада в Торопце привлекли более 100 украинских БПЛА, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Дымовой шельф виден из космоса.