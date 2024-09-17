Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Пожар на складах возле города Торопец Тверской области продолжается, пишут близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.
«Напомним, 107-й арсенал ГРАУ ночью был атакован беспилотниками. Поступает все больше информации от наших источников. Сейчас разворачивается эвакуация населения, есть угроза распространения пожара и большого разлета осколков снарядов.
По уточненным данным, на складе находились ракеты для РСЗО и С-300, мины для минометов, небольшая часть снарядов для артиллерии 152-мм и около десятка единиц гиперзвуковых ракет Кинжал.
Собеседники предполагают, что именно детонация Кинжалов в сумме с другими ракетами привела к небольшому землетрясению. Почему Кинжалы привезли на этот арсенал и хранили вместе с другими снарядами - вопрос не к нам. Собеседники отмечают, что последние Кинжалы привезли не более недели назад. Допускается, что информацию врагу мог передать крот из числа военных или местных жителей. В Тверскую область выехала проверка Минобороны.
У нас будет всего два вывода из этой истории. Вероятно, нужно даже не сажать, а расстреливать. В духе Великой Отечественной - по законам военного времени.
Мы намеренно раскрываем эти данные, чтобы виновные за неправильно хранение снарядов и ракет были наказаны. И да, пора прекращать врать о «падении обломков». Сколько еще власти будут говорить, что «все дроны были сбиты» и паралельно проводить эвакуацию из-за взрывов на складах? Пора с этим заканчивать», - говорится в сообщении.
Для атаки склада в Торопце привлекли более 100 украинских БПЛА, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Дымовой шельф виден из космоса.
September 18, 2024
*** 12:56
Подрыв огромного склада с боеприпасами в Тверской области станет тяжелым ударом для потенциала российской армии. Этих боеприпасов хватило бы на 10 месяцев активных боевых действий, сообщил украинский эксперт Александр Коваленко.
На арсенале 107-й ГРАУ в Тверской области могло храниться до 30 000 тонн боеприпасов, включая 460 000 122-мм реактивных снарядов РСЗО и 10 миллионов 82-мм мин. Этого хватит на 10 месяцев активных боевых действий или более чем на год боев средней интенсивности.
Коваленко подчеркнул, что наверняка на складах хранились и другие виды боеприпасов: 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР. По данным украинских военных, на складе хранились ракеты «Искандер», «Точка-У», КАБы и артиллерийские боеприпасы.
«Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами: пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК. Ну а в целом атака БПЛА была на отлично отражена!» - подчеркивает эксперт.
September 18, 2024
*** 11:56
Украинские беспилотники в ночь на 18 сентября атаковали Тверскую область, в городе Торопце в результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил глава региона Игорь Руденя.
Позже в телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». «Ситуация находится на контроле», — заявили в правительстве.
В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что эвакуация проводится на автобусах в город Западная Двина.
Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что украинские дроны атаковали в Торопце склад с боеприпасами. BBC отмечает, что согласно открытым данным, в Торопце и окрестностях расположены несколько военных частей.