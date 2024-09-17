USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год

добавлено видео; новость дополнена
14:40 5456

Пожар на складах возле города Торопец Тверской области продолжается, пишут близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Напомним, 107-й арсенал ГРАУ ночью был атакован беспилотниками. Поступает все больше информации от наших источников. Сейчас разворачивается эвакуация населения, есть угроза распространения пожара и большого разлета осколков снарядов.

По уточненным данным, на складе находились ракеты для РСЗО и С-300, мины для минометов, небольшая часть снарядов для артиллерии 152-мм и около десятка единиц гиперзвуковых ракет Кинжал.

Собеседники предполагают, что именно детонация Кинжалов в сумме с другими ракетами привела к небольшому землетрясению. Почему Кинжалы привезли на этот арсенал и хранили вместе с другими снарядами - вопрос не к нам. Собеседники отмечают, что последние Кинжалы привезли не более недели назад. Допускается, что информацию врагу мог передать крот из числа военных или местных жителей. В Тверскую область выехала проверка Минобороны.

У нас будет всего два вывода из этой истории. Вероятно, нужно даже не сажать, а расстреливать. В духе Великой Отечественной - по законам военного времени.

Мы намеренно раскрываем эти данные, чтобы виновные за неправильно хранение снарядов и ракет были наказаны. И да, пора прекращать врать о «падении обломков». Сколько еще власти будут говорить, что «все дроны были сбиты» и паралельно проводить эвакуацию из-за взрывов на складах? Пора с этим заканчивать», - говорится в сообщении. 

Для атаки склада в Торопце привлекли более 100 украинских БПЛА, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Дымовой шельф виден из космоса.

*** 12:56

Подрыв огромного склада с боеприпасами в Тверской области станет тяжелым ударом для потенциала российской армии. Этих боеприпасов хватило бы на 10 месяцев активных боевых действий, сообщил украинский эксперт Александр Коваленко. 

На арсенале 107-й ГРАУ в Тверской области могло храниться до 30 000 тонн боеприпасов, включая 460 000 122-мм реактивных снарядов РСЗО и 10 миллионов 82-мм мин. Этого хватит на 10 месяцев активных боевых действий или более чем на год боев средней интенсивности. 

Коваленко подчеркнул, что наверняка на складах хранились и другие виды боеприпасов: 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР. По данным украинских военных, на складе хранились ракеты «Искандер», «Точка-У», КАБы и артиллерийские боеприпасы.

«Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами: пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК. Ну а в целом атака БПЛА была на отлично отражена!» - подчеркивает эксперт.

*** 11:56

Украинские беспилотники в ночь на 18 сентября атаковали Тверскую область, в городе Торопце в результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил глава региона Игорь Руденя.

Позже в телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». «Ситуация находится на контроле», — заявили в правительстве.

В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что эвакуация проводится на автобусах в город Западная Двина.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что украинские дроны атаковали в Торопце склад с боеприпасами. BBC отмечает, что согласно открытым данным, в Торопце и окрестностях расположены несколько военных частей.

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3500
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3082
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2652
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7431
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4487
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8910
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5457
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 889
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7355
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9795
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11911

ЭТО ВАЖНО

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3500
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3082
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2652
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7431
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4487
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8910
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5457
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 889
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7355
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9795
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11911
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться