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Новая военная база на границе с Россией

обновлено 14:21
14:21 2249

На юге Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Уточняется, что базу назвали Reedo, она включает в себя 14 строений. Новая база находится в населенном пункте Йуба, недалеко от города Выру. По данным агентства, ее вместимость составляет до тысячи человек. Ожидается, что там разместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск других стран НАТО.

ERR отмечает, что Reedo будет использована «в качестве точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами Североатлантического альянса».

18 сентября начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.

*** 12:00

НАТО поставила перед Таллином новую задачу на случай войны с Россией, сообщил начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.

«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории России), и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги», - заявил он в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

Карус отметил, что Эстония может однозначно рассчитывать на немедленное участие в конфликте с Россией дислоцированных на ее территории подразделений союзников.

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