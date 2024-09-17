Новая военная база на границе с Россией
На юге Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.
Уточняется, что базу назвали Reedo, она включает в себя 14 строений. Новая база находится в населенном пункте Йуба, недалеко от города Выру. По данным агентства, ее вместимость составляет до тысячи человек. Ожидается, что там разместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск других стран НАТО.
ERR отмечает, что Reedo будет использована «в качестве точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами Североатлантического альянса».
18 сентября начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.
*** 12:00
НАТО поставила перед Таллином новую задачу на случай войны с Россией, сообщил начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.
«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории России), и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги», - заявил он в интервью эстонскому гостелерадио ERR.
Карус отметил, что Эстония может однозначно рассчитывать на немедленное участие в конфликте с Россией дислоцированных на ее территории подразделений союзников.