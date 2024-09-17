В UNEC создан Компьютерный экзаменационный центр программы ACCA
В UNEC состоялось открытие Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA.
В открытии центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов, региональный руководитель образования ACCA (Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров) Тахер Капаси и представители университета.
Ректор Адалат Мурадов рассказал о важности создания в UNEC Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA для студентов: «В центре бакалавры и магистры смогут сдать экзамены на английском и русском языках и получить сертификат ACCA. На следующем этапе нашего сотрудничества с организацией АССА наши студенты, изучающие «Бухгалтерский учет», помимо диплома получат сертификат АССА. Это будет неоценимым вкладом в обеспечении гибкости студентов на рынке труда».
Ректор также отметил, что программа MBA UNEC является единственной программой в Евразии и на Ближнем Востоке, получившей международную аккредитацию организации ACCA. Он отметил, что программа MBA UNEC аккредитована во второй раз на следующий пятилетний период, и это имеет большое значение с точки зрения качества образования.
Региональный руководитель отдела образования Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Тахер Капаси рассказал об успешной интеграции стандартов АССА в программу MBA UNEC и сотрудничестве в этом направлении. Он назвал создание Экзаменационного центра ACCA в UNEC знаменательным событием и высоко оценил условия, созданные для проведения экзаменов.
Председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов высоко оценил реакцию UNEC на вызовы новой эпохи и имеющие богатые программы цифровизации в сфере образования, и отметил, что эти новшества создают большие возможности для студентов. Следующим успешным шагом в этом направлении председатель палаты назвал создание в UNEC Экзаменационного центра известной в мире международной организации и пожелал успехов деятельности центра.