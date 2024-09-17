В UNEC создан Компьютерный экзаменационный центр программы ACCA

В UNEC состоялось открытие Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA.

В открытии центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов, региональный руководитель образования ACCA (Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров) Тахер Капаси и представители университета.

Ректор Адалат Мурадов рассказал о важности создания в UNEC Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA для студентов: «В центре бакалавры и магистры смогут сдать экзамены на английском и русском языках и получить сертификат ACCA. На следующем этапе нашего сотрудничества с организацией АССА наши студенты, изучающие «Бухгалтерский учет», помимо диплома получат сертификат АССА. Это будет неоценимым вкладом в обеспечении гибкости студентов на рынке труда».

Ректор также отметил, что программа MBA UNEC является единственной программой в Евразии и на Ближнем Востоке, получившей международную аккредитацию организации ACCA. Он отметил, что программа MBA UNEC аккредитована во второй раз на следующий пятилетний период, и это имеет большое значение с точки зрения качества образования.