USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

В UNEC создан Компьютерный экзаменационный центр программы ACCA

12:38 446

В UNEC состоялось открытие Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA.

В открытии центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов, региональный руководитель образования ACCA (Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров) Тахер Капаси и представители университета.

Ректор Адалат Мурадов рассказал о важности создания в UNEC Компьютерного экзаменационного центра программы ACCA для студентов: «В центре бакалавры и магистры смогут сдать экзамены на английском и русском языках и получить сертификат ACCA. На следующем этапе нашего сотрудничества с организацией АССА наши студенты, изучающие «Бухгалтерский учет», помимо диплома получат сертификат АССА. Это будет неоценимым вкладом в обеспечении гибкости студентов на рынке труда».

Ректор также отметил, что программа MBA UNEC является единственной программой в Евразии и на Ближнем Востоке, получившей международную аккредитацию организации ACCA. Он отметил, что программа MBA UNEC аккредитована во второй раз на следующий пятилетний период, и это имеет большое значение с точки зрения качества образования.

Региональный руководитель отдела образования Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Тахер Капаси рассказал об успешной интеграции стандартов АССА в программу MBA UNEC и сотрудничестве в этом направлении. Он назвал создание Экзаменационного центра ACCA в UNEC знаменательным событием и высоко оценил условия, созданные для проведения экзаменов.

Председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов высоко оценил реакцию UNEC на вызовы новой эпохи и имеющие богатые программы цифровизации в сфере образования, и отметил, что эти новшества создают большие возможности для студентов. Следующим успешным шагом в этом направлении председатель палаты назвал создание в UNEC Экзаменационного центра известной в мире международной организации и пожелал успехов деятельности центра.

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3501
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3088
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2661
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7435
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4488
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8912
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5465
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 889
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7355
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9795
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11912

ЭТО ВАЖНО

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3501
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3088
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2661
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7435
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4488
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8912
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5465
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 889
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7355
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9795
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11912
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться