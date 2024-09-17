Извержение вулкана в Баку
12:48 2066
Вчера в поселке Локбатан в очередной раз произошло извержение грязевого вулкана.
Грязевой вулкан Локбатан находится в 12-15 км к юго-западу от города Баку, возле поселка Локбатан, на побережье Каспийского моря, в одноименной нефтедобывающей зоне. По количеству извержений этот вулкан является мировым рекордсменом и одним из самых активных грязевых вулканов в Азербайджане, а также входит в пятерку самых активных грязевых вулканов мира.
September 18, 2024
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