Баба Рзаев встретился с послом Италии

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо встретился с главой ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым.

В пресс-службе ОАО сообщили, что на встрече были обсуждены сотрудничество между энергосистемами Италии и Азербайджана, недавний визит президента Ильхама Алиева в Италию, значение этого визита для энергосектора двух стран.

На встрече также состоялся обмен информацией об участии итальянской Ansaldo Energia и других компаний в реализуемых в энергосистеме Азербайджана перспективных проектах.