USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Баба Рзаев встретился с послом Италии

12:50 821

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо встретился с главой ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым.

В пресс-службе ОАО сообщили, что на встрече были обсуждены сотрудничество между энергосистемами Италии и Азербайджана, недавний визит президента Ильхама Алиева в Италию, значение этого визита для энергосектора двух стран.

На встрече также состоялся обмен информацией об участии итальянской Ansaldo Energia и других компаний в реализуемых в энергосистеме Азербайджана перспективных проектах.

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3504
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3094
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2671
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7437
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4489
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8918
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5478
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 890
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7357
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9796
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11914

ЭТО ВАЖНО

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3504
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3094
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2671
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7437
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4489
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8918
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5478
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 890
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7357
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9796
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться