Почему пейджеры взорвались вчера?

Как, наверное, радовались тысячи членов «Хезболлы», когда пару месяцев назад им бесплатно выдавали новенькие служебные пейджеры, – и как радуются сегодня те, кому они тогда не достались. Всего полчаса – и движение потеряло около 10 процентов своих бойцов. «Хезболла» получила свое 11 сентября. Уже известно, что закупленная движением партия пейджеров, на которые «Хезболла» перешла как раз из соображений безопасности, чтобы снизить риски от отслеживания мобильных телефонов, оказалась заминирована. Всего 20 граммов химического вещества PETIN, пентаэритриттетранитрата, заложенного в каждое устройство, и эффект получился воистину взрывным.

Сказать, что это один из крупнейших провалов в системе безопасности проиранской группировки – это не сказать ничего. Это не провал – это оглушительная катастрофа для спецслужб «Хезболлы». И одновременно триумф израильской разведки, сумевшей организовать и провернуть операцию такого масштаба, заминировав несколько тысяч боевиков движения.

Вот и дожили мы до времен, когда в форточку твоей квартиры в многоэтажке может залететь дрон-камикадзе, а в кармане ты носишь то ли шпиона, то ли установленную на самоподрыв мину. И избежать, спрятаться от этого невозможно – найдут, дотянутся, достанут. Поэтому нет повода отчаиваться – все равно произойдет. Жизнь продолжается, а коли так, продолжаем делать то, что делали всегда. А именно задавать вопросы, главный из которых заключается в том, почему пейджеры взорвались именно вчера?

Местные источники излагают интересную версию. После того как заминированные устройства удалось продать бизнесменам «Хезболлы», а они доставили его по адресу, у израильской разведки встал вопрос о том, как использовать этот успех. По всей видимости, взрывать эти устройства планировалось в случае начала полномасштабной войны с «Хезболлой», чтобы в момент получить стратегическое преимущество. Но, скорее всего, что-то пошло не так, иными словами, этот план оказался под угрозой. Вероятнее всего, кто-то из функционеров «Хезболлы» что-то заподозрил. По сообщениям источников, после того как несколько дней назад один из членов «Хезболлы» в Ливане заподозрил, что с пейджерами что-то не то. Об этом стало известно израильской разведке – и его удалось ликвидировать.