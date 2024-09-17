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Москва не согласна с Пашиняном

новость дополнена 13:35
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Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, назвавшим Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозой для республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы.

«Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», - сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Песков подчеркнул, что Армения - близкий партнер России, и контакты с ней будут продолжаться. Он также отметил, что Армения сама выбирает стратегический и тактический пути развития.

Никол Пашинян сегодня, 18 сентября, заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. Он объяснил решение заморозить участие в организации тем, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении», ее суверенитету и государственности. Никол Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году стать членом Евросоюза.

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