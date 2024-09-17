Москва назвала «терроризмом» взрыв пейджеров «Хезболлы»

Россия рассматривает взрыв пейджеров в Ливане как акт терроризма и гибридной войны, от которого пострадали тысячи людей, и решительно осуждает «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом информирует РБК.

Она заявила, что в результате теракта погибли 11 человек, более 3 тыс. получили ранения, около 400 из которых находятся в тяжелом состоянии. Организаторы этого «высокотехнологичного нападения», по словам Захаровой, целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации. МИД России считает произошедшую атаку грубым нарушением суверенитета «дружественного» Ливана и серьезным вызовом международному праву.

«На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации. Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был «заметен под ковер», как это пытаются сделать западные страны с расследованием подрывов газопровода системы «Северный поток», — подчеркнула представитель министерства.

17 сентября в разных частях Ливана почти одновременно взорвались пейджеры, которые использовали участники «Хезболлы». Ливанский Минздрав сообщил о гибели 11 человек, еще около 4 тысяч были ранены, состояние 400 пострадавших оценивается как критическое.