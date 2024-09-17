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Ильхам Алиев учредил День Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и Агдере

13:50 708

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики» от 31 июля 2023 года номер 4013».

Согласно изменению, 20 сентября будет отмечаться как День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с соответствующими специальными представительствами президента Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики предписано решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Ежегодно в Азербайджане 26 августа торжественно отмечается как День города Лачина, 4 октября – День города Джебраила, 17 октября – День города Физули, 20 октября – День города Зангилана, 25 октября – День города Губадлы, 8 ноября – День города Шуша, 20 ноября – День города Агдама, 25 ноября как День города Кельбаджара.

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