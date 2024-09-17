Эльмана Пашаева доставили в военный суд

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного накануне по подозрению в особо крупном мошенничестве, доставили в Московский гарнизонный военный суд для избрания ему меры пресечения, пишут российские СМИ.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльмана Пашаева", - сообщил источник.

Пашаев был задержан накануне военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его семью по делу о неуплате налогов.

Ранее сообщалось о том, что в случае признания виновным бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.