USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Эльмана Пашаева доставили в военный суд

14:04 783

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного накануне по подозрению в особо крупном мошенничестве, доставили в Московский гарнизонный военный суд для избрания ему меры пресечения, пишут российские СМИ. 

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльмана Пашаева", - сообщил источник.

Пашаев был задержан накануне военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его семью по делу о неуплате налогов.

Ранее сообщалось о том, что в случае признания виновным бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3508
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3105
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2683
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7444
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4498
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8928
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5497
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 891
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7358
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9797
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11916

ЭТО ВАЖНО

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3508
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3105
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2683
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7444
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4498
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8928
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5497
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 891
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7358
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9797
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться