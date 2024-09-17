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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

В Турции пейджеры не взорвутся

14:11 866

В Турции практически не используются устаревшие устройства. Могу сказать открыто, что в Турции нет никаких рисков, связанных с пейджерами. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, комментируя инцидент с подрывом пейджеров, использовавшихся членами «Хезболлы» в Ливане.

Уралоглу отметил, что вероятность предварительного размещения взрывчатого вещества в устройствах значительно выше.

«Организации и группы, которые стремятся избежать прослушивания и наблюдения, используют такие устаревшие устройства. Они общаются с помощью радиосигналов, чтобы затруднить отслеживание. У нас есть данные о том, что «Хезболла» использовала такие устройства для уклонения от наблюдения.

Одновременный взрыв такого количества устройств, в результате которого погибли 9 человек и многие получили ранения, является действительно серьезным событием. Мы обсуждаем этот вопрос с нашими экспертами в области кибербезопасности. Наши эксперты подчеркивают, что есть два возможных сценария. Один из них - это вмешательство Израиля в процесс обновления устройств с целью размещения взрывчатых веществ в аппаратуре.

Второй сценарий - это возможный взрыв батарей в результате короткого замыкания или перегрева», - сказал министр.

По мнению Уралоглу, продолжение процесса национализации в производстве таких устройств является необходимостью.

«Мы достигли значительного прогресса в производстве, начиная от программного обеспечения и заканчивая самими устройствами. Ни в одной стране мира не производится 100% устройств. Но основные компоненты, особенно программное обеспечение, стараются производить сами. Мы в Турции именно это и пытаемся сделать.

Когда мы этого добьемся, уровень безопасности вырастет. С другой стороны, мы проводим значительную работу в области кибербезопасности. Представьте себе, что мы ежедневно предотвращаем более 400 таких крупных кибератак. Поэтому на данном этапе могу сказать, что мы находимся в десятке лучших стран мира в области кибербезопасности», - отметил турецкий министр.

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