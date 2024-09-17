Израильские спецслужбы взрывают вирусами

Операция со взрывающимися пейджерами, проведенная вчера израильскими спецслужбами, практически парализовала все военное крыло организации «Хезболла». Многие ее командиры получили тяжелейшие ранения, а сама организация осталась без связи. Сергей Мигдаль, известный израильский эксперт в области безопасности и спецслужб, раскрыл в беседе с корреспондентом haqqin.az новые детали с взрывающимися пейджерами, в результате которых были ранены четыре тысячи боевиков «Хезболлы», погибли двенадцать человек и триста находятся в критическом состоянии.

По словам эксперта, операция началась около года назад, когда «Хезболла» громогласно объявила, что сумела построить свою автономную сотовую связь, независимую от ливанской телекоммуникационной системы, абсолютно защищенную от прослушивания «Моссада», ЦРУ и других ведущих спецслужб мира. Создание шиитской милицией автономной мобильной сети внутри Ливана вызвало недовольство у правительства Бейрута, безуспешно пытавшегося остановить ввоз в страну сотового оборудования для этой организации. При посредничестве Ирана руководство «Хезболлы» закупило в Китае и установило сотовые вышки, генераторы и другое оборудование мобильной связи исключительно для нужд десятков тысяч боевиков организации. Такое устаревшее средство коммуникации, как пейджер, было выбрано не случайно. Их раздали рядовым боевикам, а полевые командиры получили компактные рации. «Дело в том, что «Хезболла» на 95 процентов состоит из обычных резервистов, - уточнил Мигдаль. - Речь идет о ливанских шиитах, которые в мирное время работают водителями грузовиков, торговцами, охранниками, фермерами, организованными в отделения, взводы, роты и батальоны. Как признал сам шейх Хасан Насралла, в случае необходимости «Хезболла» может поставить под ружье более ста тысяч хорошо обученных воинов, имеющих опыт участия в боевых операциях. А вот ядро воинства Насраллы состоит из нескольких тысяч профессиональных боевиков, часть из которых воюет в Сирии на стороне Асада. Именно им и их командирам были розданы пейджеры и рации, на которые поступали специальные команды-коды. Скажем, такому-то отряду собраться в таком-то помещение, где спрятаны оружие, боеприпасы, медикаменты и пр. На гаджеты также поступали предупреждения о налетах ВВС Израиля и другие сигналы опасности. Система была опробована в ходе маневров и ею остались очень довольны…»

Как объяснил израильский эксперт, погибшие или получившие тяжелые травмы головы боевики - это в основном командиры «Хезболлы», которые, получив сигнал, приставляли рации к уху. «Очевидно, что израильские спецслужбы с самого начала знали о проекте сотовой связи «Хезболлы» и на каком-то этапе транспортировки пейджеров из Китая сумели не только внести в них технические изменения, но и начинить пейджеры взрывчаткой, - отметил Мигдаль. - Конечно, перехватить партию пейджеров и компактных раций, чтобы внести в них изменения, по которым можно активировать взрывчатку одновременно на тысячах коммуникационных приборов, крайне трудно, практически невозможно. Есть версия, что изменения в модификации – втайне от китайских производителей или же с их ведома – были внесены еще на заводе, производящем пейджеры. По некоторым данным, в каждый пейджер было заложено до 20 грамм взрывчатки. Как известно, Израиль располагает богатым опытом решения вопросов безопасности еще на уровне производителей оборудования. К примеру, агенты израильских спецслужб установили вирус в компьютерной системе, обслуживавшей центрифуги на Фордо - иранском ядерном заводе по обогащению урана. В результате когда центрифуги стали вращаться с максимальной скоростью, цех вместе с оборудованием взлетел на воздух. Как это могло произойти, если компьютер в Фордо был полностью изолирован от внешнего мира и не был подключен к интернету? Как выяснилось, агенты «Моссада» сумели внедрить вирус еще на заводе-производителе компьютерной системы Siemens в Германии».