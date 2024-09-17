Кремль призывает «досконально» расследовать взрывы пейджеров в Ливане

Взрывы пейджеров в Ливане могут привести к эскалации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии, и, конечно, подобные происшествия, каждое из них способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля», — цитирует «Коммерсант» Пескова.

По его мнению, чтобы «вынести какие-то суждения», надо разобраться в произошедшем. «Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего. Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами», — сказал представитель Кремля.

Взрывы в Ливане произошли 17 сентября. Изначально сообщалось о десятках пострадавших, но в итоге их число достигло 4 тыс., погибли 11 человек. «Хезболла» заявила, что погибли два члена движения, и возложила вину на Израиль. По данным Reuters, «Моссад» заложил взрывчатку в 5000 пейджеров «Хезболлы».