USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Кремль призывает «досконально» расследовать взрывы пейджеров в Ливане

14:30 251

Взрывы пейджеров в Ливане могут привести к эскалации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии, и, конечно, подобные происшествия, каждое из них способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля», — цитирует «Коммерсант» Пескова.

По его мнению, чтобы «вынести какие-то суждения», надо разобраться в произошедшем. «Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего. Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами», — сказал представитель Кремля.

Взрывы в Ливане произошли 17 сентября. Изначально сообщалось о десятках пострадавших, но в итоге их число достигло 4 тыс., погибли 11 человек. «Хезболла» заявила, что погибли два члена движения, и возложила вину на Израиль. По данным Reuters, «Моссад» заложил взрывчатку в 5000 пейджеров «Хезболлы».

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3512
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3111
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2689
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7449
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4501
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8934
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5508
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 894
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7358
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9797
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11917

ЭТО ВАЖНО

Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 3512
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 3111
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 2689
Подробности взрыва пейджеров в Ливане
Подробности взрыва пейджеров в Ливане обновлено 12:23
12:23 7449
О новой попытке захвата власти в Армении
О новой попытке захвата власти в Армении армянские СМИ
11:07 4501
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 8934
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год добавлено видео; новость дополнена
14:40 5508
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 894
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7358
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 9797
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу
Иран готов применить против России в Зангезуре военную силу наш обзор
02:24 11917
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться