Израиль перебросил элитную дивизию спецназа к границе с Ливаном

«Новости Израиля» пишут, что наряду с 98-й дивизией на севере еврейского государства дислоцированы 36-я, 92-я и 146-я дивизии. 36-я дивизия является крупнейшей бронетанковой дивизией ЦАХАЛ, и в сочетании с коммандос из 98-й дивизии они образуют наступательную силу, необходимую при любом наземном маневре.

98-я дивизия, которая считается одной из элитных в армии обороны Израиля и включает в себя бригаду коммандос и бригаду десантников, подошла к северной границе.

Издание отмечает, что со вчерашнего дня руководитель Генштаба Израиля проводит непрерывную оценку ситуации вокруг происходящего на севере, однако никаких особых указаний жителям пока не дано.

Бывший координатор ливанского правительства с силами UNIFIL и бывший глава военного суда бригадный генерал Мунир Шехаде заявил в интервью газете «Аль-Нашра», что на вчерашние взрывы пейджеров ожидает быстрого ответа «Хезболлы» в ближайшие дни. Он подчеркнул, что Израиль не оставил ей иного выбора, кроме как серьезно отреагировать. Шехаде предупредил, что такая реакция может привести к полномасштабной войне, которая вызывает опасения по поводу значительной эскалации ситуации в регионе.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла выступит в четверг в 17:00 с обращением.